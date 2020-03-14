14.03.2020

2020-03-14 09:10:03

Этот знаменитый простак. Почему пора полюбить бутерброды

Сегодня свой день рождения отмечает самое интернациональное блюдо в мире- бутерброд. Практически каждая страна пытается приписать себе это изобретение. 4,5 века назад бутерброды впервые появились на наших столах. После того как Николай Коперник придумал мазать хлеб маслом , чтобы остановить распространение чумы. Сегодня бутерброды едят во всем мире. Казалось бы обычная сухомятка, как сказали бы наши бабушки, но даже банальный перекус можно довести до художественного совершенства.



Артем Сибирёв победитель чемпионата Chef a la Russe -2019

-Колбаса, масло и хлеб

И получается любимый советский бутерброд. Такой на своей домашней кухне готовит и Артем Сибирёв, покоритель престижного кулинарного чемпионата страны Chef a la Russe в группе юниоров - в 2019 году. Даже простая закуска в его руках может стать изысканным блюдом.



Анди Мартин мастер производственного обучения

- если говорить об истории бутерброда- это фастфуд, а если о современной гастрономии - это конечно же картина

В холодильнике наставника Артема- Анди Мартина - сыр весть всегда . И самый вкусный перекус в ЕГО понимании - хлеб с сыром и вареньем. Но в рукаве его поварского кителя припрятана сотня креативных рецептов. И сегодня под пристальным руководством профессионала Артем готовит семейный бутербродный сэт - женский , мужской и детский, способный быть и закуской, и десертом, и плотным блюдом.



Анди Мартин мастер производственного обучения

- Будет брускета, на подовом хлебе это модно...с творожным сыром.салатом в стиле Италии томатом и заправкой из базилика

И в итоге - оригинальный Аля греческий салат- на хлебе. По- весеннему сочный, полезный и легкий. Сегодня в меню и бутерброд Бородинский- с сельдью на ржаном ломтике , с перепелиными яйцами, розой из вареной свеклы и шариками картошки .

Получается знакомый , и в то же время нескучный вариант мужского завтрака. И конечно, какой стол без десерта. Беспроигрышный выбор для детей и сладкоежек - круассан с шоколадом, инжирным вареньем, бананом и свежими ягодами. В чем заключается секрет идеального бутерброда? Анди Мартин отвечает просто- в том , ЧТО я хочу сегодня.



Анди Мартин мастер производственного обучения

- Вот проснулись и поняли хочу сладкого намазали белый хлеб шоколадного маслом положили варенье, или банан и вперед с песней. Секрет Бутерброда в том, что я хочу. Главное в еде, чтобы она воспринималась спокойно. Правильно усвоить ее - я это хочу мне это нравиться.

А то, что свой день рождения бутерброд отмечает во всемирный день математики, тоже не считает случайностью. Поскольку профессия повара на 50 % состоит из точных наук- физики, химии, геометрии . И лишь всё остальное- творчество. После которого бутерброд сам попросится к вам в рот!



Артем Сибирёв победитель чемпионата Chef a la Russe -2019

-Приятного аппетита - побробуйте приготовить дома такие бутерброды

Владимир Лебедев. Татьяна Воронцова. Андрей Синягин . Вести- Владимир.

Вам понравилось? Готовы отмечать день бутерброда? тогда вот вам рецепт семейного бутербродного сета.

1. Брускетта "Греческая"

- подовый хлеб

- творожный сыр

-томаты черри разноцветные

- огурец свежий

- маслины

- заправка (оливковое масло, тимьян, соль, перец)

- ростки гороха

- редис

2. Бутерброд "Бородино"

- хлеб Бородинский

- сельдь с\с

- картофель отварной

- яйцо перепилиное

- свекла отварная

- редис

-ростки гороха

3. Ягодный круассан

-круассан с шоколадной начинкой

- инжирное повидло

-бананы

- свеже-замороженные или свежие ягоды

-мята