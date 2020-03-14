Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова в новом показательном номере предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Нотр-Дам де Пари, об этом сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова в новом показательном номере предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", об этом сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз."Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", – написал Глейхенгауз в Instagram. – Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию "Оскар".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz) 13 Мар 2020 в 10:18 PDTРанее стало известно, что Международного союза конькобежцев (ISU) из-за распространения коронавируса COVID-2019 принял решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 21 марта.На мировом первенстве в женском одиночном катании Россию должны были представить Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, а в мужском – Дмитрий Алиев и Артур Даниелян."Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все все понимают, и здоровье превыше всего", – добавил Глейхенгауз.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Alina Zagitova (@azagitova) 24 Ноя 2019 в 9:00 PSTВспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру. Сейчас число заболевших превысило 140 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались.Также хореограф группы Тутберидзе сообщил, что новый показательный номер российской фигуристки можно будет увидеть в воскресенье, 29 марта, на шоу "Россия, Вперед".