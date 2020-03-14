Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората не сможет помочь своей команде в ближайшие пять-шесть недель. Форвард получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората не сможет помочь своей команде в ближайшие пять-шесть недель. Форвард получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".Испанец, в игре с английской командой вышел на замену и отыграл 18 минут. Вернувшись в Мадрид, 27-летний нападающий прошел медицинский осмотр, который выявил у него мышечное повреждение.Мората в составе "Атлетико" в текущем сезоне принял участие в 32 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.Ранее стало известно, что Королевская федерация футбола приостановила матчи во всех дивизионах Испании из-за распространения коронавируса COVID-19. В Испании выявлено более двух тысяч заболевших, наибольшее количество пострадавших в Мадриде.Напомним, "Атлетико" обыграл по сумме двух матчей "Ливерпуль" (4:2) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Своего следующего соперника подопечные Диего Симеоне узнают в пятницу, 20 марта, в результате жеребьевки.