14.03.2020

2020-03-14 14:35:08

Готовьте с Вести-Владимир полезный завтрак

Бутерброды – это самый распространённый вид завтрака. Кто-то предпочитает стандартный набор: масло, колбаса и сыр, а пробовали ли вы с селедкой и перепелиными яйцами?Вести-Владимир с чемпионом Chef a la Russe -2019 Артемом Сибирёвым придумали для вас уникальные рецепты.

1. Брускетта "Греческая"

- подовый хлеб

- творожный сыр

-томаты черри разноцветные

- огурец свежий

- маслины

- заправка (оливковое масло, тимьян, соль, перец)

- ростки гороха

- редис

2. Бутерброд "Бородино"

- хлеб Бородинский

- сельдь с\с

- картофель отварной

- яйцо перепилиное

- свекла отварная

- редис

-ростки гороха

3. Ягодный круассан

-круассан с шоколадной начинкой

- инжирное повидло

-бананы

- свеже-замороженные или свежие ягоды

-мята