Несмотря на выходной, на свое внеочередное заседание в Москве собрались члены Совета Федерации (или сенаторы Российской Федерации, как они будут называться в случае принятия поправок к Конституции).

Несмотря на выходной, на свое внеочередное заседание в Москве собрались члены Совета Федерации (или сенаторы Российской Федерации, как они будут называться в случае принятия поправок к Конституции). Дело в том, что поправки одобрены уже всеми региональными Заксобраниями. Сенат эти решения утвердил.А начиналась в России эта политическая неделя с прихода инициатора этих поправок президента в нижнюю палату парламента, в Государственную Думу. Вот что он там сказал по всей текущей ситуации: "Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавинус к нам прилетел. И цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать уверенно абсолютно: мы этот период пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать вместе, консолидированно"."Вести в субботу" встретились с главным в Сенате специалистом по Конституции Андреем Клишасом.- Андрей Александрович, вы же 1972 года рождения?- Да.- И я 1972 года рождения. Мы — ровесники. Как вы голосовали 12 декабря 1993 года за Конституцию?- "За".- А я – "против".- Видите, начинаем с неких противоречий.- Я вам скажу, почему "против". Потому что я ни на секунду не ставил под сомнение президентский характер российской государственной машины, но вот Конституция в ныне действующей редакции мне кажется суперпрезидентской. Поэтому я хотел прежде всего вернуться к поправкам, предложенным Путиным во время Послания, по усилению роли парламента. Как это будет работать?- Если мы с вами пойдем и спросим, кто у нас в стране от имени народа и в его интересах принимает решения, нам люди с вами скажут, что это Путин. И будут правы. Это в некотором смысле не вина резидента Путина, что люди так считают. Наверное, это проблема парламента.- Теперь парламент получает полномочия. И очень недурственные.- Получает. Кстати, обратите внимание, президент передает парламенту полномочия, не связанные дополнительными законодательными функциями.- Есть принципиальные вещи, формирование правительства.- У нас в результате этого перераспределения полномочий появляется очень важная вещь — политически ответственные министры. У нас не было этого раньше. У нас было политически ответственное перед президентом правительство. И если премьер уходил, то уходило все правительство в отставку.- А теперь, кстати, можно менять премьера, оставляя правительство, а министры утверждены…- Это ведь не просто какая-то разница в деталях формирования правительства. Это принципиальная разница. У нас появляется политически ответственный министр, ответственный в том числе и перед Госдумой. А значит, главного мы достигаем. Повышается представительный уровень парламента. А что такое представительный уровень? Это непосредственная связь с избирателями, с гражданами. И вот эта обратная связь между исполнительной властью и избирателями, которая была очень слабой в действующей Конституции, наконец, получает четкие очертания. Да, через парламент.- Я помню, как в Европе, когда принимали подобие Конституции Европейского Союза, так и не смогли вставить в преамбулу ссылку на христианство как основу европейской цивилизации. Но Россия — как всегда — другая Европа, ссылка на Бога. Почему именно христианство?- Потому что Россия — это действительно многонациональная, многоконфессиональная страна. Со времен Российской империи и даже раньше у нас складывается уникальная евразийская цивилизация.- Мы — другая Европа.- Я бы вообще не стал называть нас Европой. При этом Конституция гарантирует и ценность, и развитие национальных языков. И русского языка в том числе.- Вы на то и опытный человек, что почувствовали, куда я нас подвожу. Потому что при этом появилась статья про государствообразующий русский народ. И, соответственно, русский язык как государственный этого народа. А какова судьба тех других статей, которые были в Конституции о том, что русский-то государственный, но у республик есть право использовать свой национальный язык? Они остались?- У республик есть право использовать свой национальный язык. Они, конечно же, остались. И мало того, мы еще раз подчеркнули в формулировках Конституции ценность языков, культур народов, которые населяют страну. Мы даже упоминание о Боге в Конституции написали, как то, что передано нам предками, — вера в Бога. Это достаточно сложно отрицать, потому что вам передали предки веру в Бога, вы вправе распорядиться этим так, как считаете нужным.- Это важная история. Не ущемление ли это прав атеистов?- Я лично имел возможность беседовать со Святейшим Патриархом. Знаете, что его беспокоило? Вы удивитесь. Не сама по себе поправка о Боге в Конституции.- А он ее предложил первым.- Да он предлагал ее, и его поддержали лидеры других конфессий традиционных. Патриарха беспокоило в первую очередь то, что светский характер государства, который есть и закреплен у нас в Конституции…- Эта норма осталась.- Должен оставаться неизменным. Это беспокоит церковных лидеров, в том числе Патриарха. Потому что, наверное, худшие периоды в своей истории Церковь переживала тогда, когда государство либо брало на себя функции управления Церковью, как в имперский период, либо когда государство просто безо всяких законных оснований вмешивалось в ее дела. Поэтому светский характер государства, в конечном счете возможность верить или не верить в Бога — это тоже своего рода религия. Эти все положения Конституции остаются неизменными.- Почему в Конституции прописано то, что сегодняшняя Российская Федерация унаследовала от Советского Союза, но не упоминается та самая Российская империя?- Мы обсуждали вопрос, упоминать ли нам все периоды.- А я вас похвалю. На мой взгляд, очень важно было упомянуть Советский Союз не с идеологической точки зрения. Кстати, американцы, на удивление, подсказали российской делегации в ООН назвать Российскую Федерацию продолжателем Советского Союза, за счет чего Россия сохранила место постоянного члена Совета безопасности.- Совершенно верно. Но ведь это еще и юридический вопрос. И здесь мы учитывали не только идеологические, но и правовые аспекты.- Как раз Совет безопасности, ядерное оружие.- Все эти обстоятельства. Поэтому мы и упомянули в Конституции именно такую формулировку, как вы называете.- Много разговоров по поводу обнуления срока действующего президента. Хотя мне они кажутся какими-то второстепенными, потому что, будучи реалистами, мы понимаем, что пока есть Путин, он остается доминирующей фигурой в российской политике.- Было очень интересно наблюдать, и мы все вместе имели такую возможность, за тем, как все гадали, то ли это будет Государственный совет, то ли Совет Федерации, то ли Совет безопасности. Все пытались понять, если ли какие-то в теневые схемы, с помощью которых действующий президент намерен продолжать управлять государством. И, наверное, то, что мы видим сегодня, — это самое большое разочарование этой публики, потому что было сказано, что никаких теневых схем не будет.- Во время заседания Думы возникла некоторая сумятица. Все-таки ограничение для будущих президентов в два срока остается?- Конечно. Там есть четкая формулировка, что те предложения, которые сегодня сформулированы Думой, инициированы Терешковой, касаются того президента, который является действующим на момент вступления в силу этих поправок. Важнейшие положения Конституции. В первую очередь они связанные со сменяемостью власти, с необходимостью проведения выборов высших органов государственной власти. Все эти положения будут действовать.- То есть, заглядывая в будущие (лет на 20, 30, 50), действительно возникает такая новая для России реальность?- Возникает новая реальность. Людям предложено определиться на общероссийском голосовании, предложено принять решение Конституционному суду, соответствует ли это положениям тех глав Конституции, которые нельзя изменить. Я думаю, что и Конституционный суд и наши граждане примут решение, а оно будет о том, есть ли возможность у Владимира Владимировича, баллотироваться на следующих президентских выборах или нет. Решение-то он сам будет принимать, мы это прекрасно понимаем.- Да, еще посмотрим, какое он примет в 2024 году.- Мы не можем сегодня сказать, какое решение он примет.- Что я вам на это могут сказать? Попробуй Конституционный суд проголосуй против. В новой редакции Конституции заложено, что судей остается только 11 вместо 15. И сейчас нужно всем проявить лояльность.- Конституционный суд неоднократно — и, кстати, действующие судьи — проявлял принципиальность. Например, пресловутое решение 1998 года, которое сегодня все вспоминают, по президенту Ельцину, когда суд сказал, что срок президентский, который начал "течь" в 1996-м, — это второй президентский срок. Также Конституционному суду предстоит проверить конституционность этих норм, в том числе и норму о сокращении количества судей до 11. Может быть, кто-то будет разочарован, но если внимательно посмотреть текст закона, то никого из судей не собираются досрочно выводить из состава суда.- Как же прийти тогда к 11?- А тогда, когда по действующему закону судьи выходят в отставку по достижении 70-летнего возраста. Трое судей выйдут в отставку до конца 2020 года, еще один судья по возрасту тоже выходит в отставку в следующем году. И вот тогда их станет 11. Я одну вещь хочу сказать. Когда-то суд по палатам работал, их было 10 и 9.- Был такой период.- Потом поменяли норму закона — остались 19 судей. Поверьте, 11, исходя из практики работы, из нагрузки судебной, из того, что мы видим, — это вполне оптимальный состав судей. В составе Верховного суда США — 9 судей. Огромная нагрузка. Мы знаем, американцы судятся по любому поводу, но суд справляется. Я уверен, суд справится с этой нагрузкой. Конституционный суд в рамках этих поправок получает, конечно, очень много дополнительных полномочий. И это большой плюс, как мне кажется, для правовой системы страны в целом.- 22 апреля будет голосование по принципу "да — нет", пакетом. Что делать тем, кому что-то одно не нравится?- Хороший вопрос. В то же время очень много сквозных поправок. Например, важнейший социальный блок. Но мы дополняем и полномочия правительства в связи с этим. То есть поправки носят сквозной характер по тексту. Сложно очень будет, если граждане подержат одни положения, но не поддержат другие.- Грубо говоря, поддержал МРОТ, который не может быть меньше прожиточного минимума.- Появляются новые понятия: социально ориентированная государственная политика, доступность медицинской помощи и так далее. Если не поддержать, потом сложно будет дальше с этим текстом работать. Задача, которую президент в Послании поставил, состоит в следующем: нам необходимо обеспечить другую принципиальную связь с населением органов государственной власти. Это важно. Когда вы голосуете за того или иного политика, вам тоже что-то не нравится в нем, но вы должны найти какой-то баланс внутри себя, принять решение. Есть плюсы и минусы, но все-таки этот человек соответствует вашим представлениям о том, кто должен представлять ваши интересы и принимать решения на государственном уровне.- Эта Конституция соответствует вашим представлениям?- Да. Этот пакет конституционных поправок все-таки изменит жизнь людей к лучшему, как мы считаем. Действительно изменит. Решение нужно принять.