Комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в России утвержден главой правительства Михаилом Мишустиным. Соответствующие решения и поручения ведомствам были сформулированы по итогам совещания по борьбе с распространением нового коронавируса, проведенного премьером 12 марта.

Комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в России утвержден главой правительства Михаилом Мишустиным. Соответствующие решения и поручения ведомствам были сформулированы по итогам совещания по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, проведенного премьером 12 марта. Их перечень публикуется на сайте правительства.ФСБ России совместно с МВД и МИДом РФ поручено до 16 марта внести в кабмин проект акта правительства о временном приостановлении с полуночи 15 марта 2020 года пропуска через сухопутную границу с Польшей и Норвегией иностранцев, въезжающих в Россию с целью работы, учебы, туризма или с частными целями. Исключением будут граждане Белоруссии, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в РФ.Минздраву и Роспотребнадзору поручено до 16 марта перевести разделы ведомственных информационных систем с информацией о новой коронавирусной инфекции в легкодоступный и удобный для граждан формат.Минздраву поручено до 16 марта довести до оказывающих первичную медико-санитарную помощь медицинских организаций, в том числе частных, алгоритм действий при выявлении и лечении новой коронавирусной инфекции.Минпромторгу поручено в этот же срок представить в правительство информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в России средств индивидуальной защиты и дезинфекторов для использования в целях профилактики и при работе с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.Правительству Московской области и правительству Москвы поручено обеспечить прохождение сотрудниками отдельных медицинских организаций курсов повышения квалификации по вопросам биобезопасности.Власти Москвы и Подмосковья объявили о введении свободного посещения занятий для школьников и ряде дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Совет Федерации РФ запретил своим членам выезд за пределы РФ и отменил участие сенаторов во встречах с зарубежными коллегами, сообщила в субботу на заседании палаты спикер Совфеда Валентина Матвиенко.