По последним данным, в США число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 2033, 47 человек скончались.

По последним данным, в США число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 2033, 47 человек скончались.Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп ввел стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации, что позволит упростить процесс выделения властям городов и штатов средств из федерального бюджета на борьбу с распространением вируса, напоминает ТАСС.