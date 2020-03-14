Пассажирский Суперджет-100, который летит в Москву из Будапешта, подал сигнал тревоги и снизился до высоты в 4500 метров.

Пассажирский "Суперджет-100", который летит в Москву из Будапешта, подал сигнал тревоги и снизился до высоты в 4500 метров.Авиалайнер, выполняющий рейс SU2033, подал сигнал "General emergency" чуть меньше чем через полчаса после взлета.Как уточняет ТАСС со ссылкой на свой источник, сработал датчик неисправности системы кондиционирования."Суперджет" ждут в столичном аэропорту Шереметьево.