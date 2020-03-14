Пассажирский Суперджет-100, который летит в Москву из Будапешта, подал сигнал тревоги и снизился до высоты в 4500 метров.
Пассажирский "Суперджет-100", который летит в Москву из Будапешта, подал сигнал тревоги и снизился до высоты в 4500 метров.
Авиалайнер, выполняющий рейс SU2033, подал сигнал "General emergency" чуть меньше чем через полчаса после взлета.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на свой источник, сработал датчик неисправности системы кондиционирования.
"Суперджет" ждут в столичном аэропорту Шереметьево.