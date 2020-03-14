Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова запретить массовую скупку и перепродажу медицинских масок.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова запретить массовую скупку и перепродажу медицинских масок. О том, что нужно навести порядок в этом вопросе, Матвиенко заявила на заседании верхней палаты в субботу. По словам Матвиенко, спекулянты закупают большие партии масок в аптеках и продают с огромной наценкой через Интернет. В России производят 1,5 миллиона медицинских масок в день, добавила спикер."С одной стороны, этого недостаточно, потому что раньше мы докупали в Китае, сейчас не можем этого делать, с другой стороны, скупают массово в аптеках маски", — сказала Матвиенко.В свою очередь, Денис Мантуров проинформировал спикера Совета Федерации о том, что выпуск масок налажен в 3 смены 7 дней в неделю. Ранее Матвиенко потребовала от комитета по экономической политике Совфеда "строго спросить" Мантурова о причинах дефицита антисептиков и медицинских масок, пишет ТАСС.