Московский Локомотив на выезде разгромил Ростов в матче молодежного первенства России по футболу. Железнодорожники отправили в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0.

Московский "Локомотив" на выезде разгромил "Ростов" в матче молодежного первенства России по футболу. Железнодорожники отправили в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0.У победителей встречи голами отметились Илья Петухов (20-я минута, пенальти), Максим Турищев, Матвей Першин (88), Тимофей Барабошкин (89) и Максим Петров (90+1).В параллельной игре молодежка "Сочи" переиграла сверстников из Краснодара 3:1."Локомотив" одержал третью победу в последних пяти играх и с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на 12-й строчке, имея в активе 22 очка.Напомним, основные команды сыграют в воскресенье, 15 марта, начало в 19:00 по московскому времени.