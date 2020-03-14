14.03.2020

2020-03-14 17:05:03

«Народный контроль» тоже не нашел во Владимире медицинские маски

В ходе мероприятий общественного контроля, прошедших в начале марта, активистами федерального проекта Партии «Единая Россия» «Народный контроль» во Владимирской области было выявлено только точечное отсутствие данного вида продукции, рост цен не фиксировался, дефицита не было. Фармацевты сообщали об ожидающихся поставках. Также в наличии присутствовали все противовирусные препараты.

«В течение этой недели мы провели повторные мониторинги, так как коронавирус распространяется, в том числе по территории России, результаты уже другие. Масок в аптеках нет. В единичных - можно приобрести детские, по цене от 9,5 до почти 18 рублей. Противовирусные препараты в продаже есть», - отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

На вопрос о возобновлении поставок медицинских масок и появлении их в продаже, фармацевты называют начало мая либо затрудняются ответить.

«Панических настроений среди жителей региона не отмечено, однако девяносто процентов посетителей аптек интересуется медицинскими масками, хотя массового использования в общественных местах нет. В ходе небольшого опроса, активисты выявили, что в основном люди пользуются масками при посещении лечебных учреждений, однако сейчас, в условиях дефицита защитных средств, от посещения врачей всё равно не отказываются, так как у многих давно ожидаемая запись на приём.», - подчеркнул Дмитрий Семенов.

Аналогичная ситуация с наличием в свободной продаже медицинских масок сложилась и в других регионах.

«Активисты проекта «Народный контроль» из других субъектов сообщили об идентичной проблематике. Масок нет, либо они заканчиваются, сроки возобновления поставок никто назвать не может», - добавил Дмитрий Семенов.

Напомним, блогер Василий Никитинский проверил на себе, как изменилась ситуация с появлением не только коронавируса, но и сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ. И опубликовал список аптек, где масок нет .