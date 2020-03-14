Необычный способ спуститься на землю избрал выпивший инвалид из Иркутска, отправившийся с пятого этажа жилого дома вниз по балконам. Одноногий экстремал потерпел фиаско, сорвавшись с третьего этажа. За спуском следили по меньшей мере пять человек, один из них снял момент падения на видео.

Необычный способ спуститься на землю избрал выпивший инвалид из Иркутска, отправившийся с пятого этажа жилого дома вниз по балконам. Одноногий экстремал потерпел фиаско, сорвавшись с третьего этажа. За спуском следили по меньшей мере пять человек, один из них снял момент падения на видео.Инцидент произошел поздним вечером в четверг в доме 243 по Севастопольской улице. По сообщениям очевидцев, пьяный мужчина преодолел два этажа, но на балконе третьего этажа его оставили силы. На предложение знакомых крепко держаться и никуда не двигаться он ответил категорическим отказом, после чего попытался взять еще один пролет.Удержаться "спайдермену" не удалось — он рухнул на землю. Первыми на помощь ему пришли очевидцы, они же вызвали на место врачей. Достоверной информации о состоянии покорителя балконов нет.