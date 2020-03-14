Злоумышленники под предлогом проверки и замены канализационных труб проникли в квартиру пенсионерки и открыто похитили кошелек с деньгами...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионерки путем грабежа.В ОМВД России по району Бирюлево Восточное поступило сообщение от 71-летней жительницы столицы. По словам заявительницы, двое неизвестных под предлогом проверки и замены канализационных труб проникли в ее квартиру и открыто похитили кошелек с денежными средствами, после чего скрылись.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание соучастника данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22