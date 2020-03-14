Совет Федерации 14 марта утвердил итоги рассмотрения закона о поправках в Конституцию России региональными парламентами. На этой неделе документ одобрили все 85 субъектов Федерации.

Совет Федерации 14 марта утвердил итоги рассмотрения закона о поправках в Конституцию России региональными парламентами. На этой неделе документ одобрили все 85 субъектов Федерации.Измерение температуры на входе, обязательная дезинфекция рук — техника противовирусной безопасности как обязательное условие продуктивной работы.Минимизировать количество временных пропусков, которые выдает аппарат верхней палаты российского парламента. Организовать удаленную работу для тех, кто на карантине. И запретить зарубежные командировки для сенаторов. У которых в ближайшие дни будет очень много дел.Организовать работу с гражданами, в том числе в регионах, — распоряжение спикера Совета Федерации. Валентина Матвиенко поручила коллегам разъяснить каждому предложенные к Конституции поправки. На этой неделе их поддержали региональные парламентарии — все 85 регионов большой страны высказались за предложенные нововведения. В 50 субъектах не было ни одного голоса против, в пяти документ поддержали единогласно."Законодательные и представительные органы государственной власти всех 85 субъектов Российской Федерации рассмотрели закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти и одобрили его", — указал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Андрей Клишас.Это была оперативная работа, которая стала возможна прежде всего потому, что каждый из регионов принимал непосредственное участие в подготовке поправок и высказывал свои предложения, которые в документе были учтены. Именно поэтому, как считают сенаторы, новые статьи Конституции фактически отражают интересы и каждого гражданина, и всех политических сил."Закон одобрен, как вы уже слышали, всеми 85 региональными парламентами. В принципе, исходя из настроений подавляющего большинства россиян, господствующей в обществе сейчас атмосфере, результат ожидаемый. Все они поддержали инициативу президента России, принятый нами закон. Это значит, что инициатива президента о внесении изменений в Основной закон, предложенные им новации отражают назревшие потребности дальнейшего развития как страны в целом, так и субъектов Российской Федерации. Итоги голосования — это еще одно убедительное свидетельство того, что в коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу высшее руководство российского государства федеральная власть и субъекты РФ едины", — заявила на заседании спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.164 голоса — за. Таким образом, с утверждением Советом Федерации решения региональных депутатов парламентский этап работы над поправками фактически завершен. Впереди — экспертиза Конституционного суда и самое главное — общероссийское голосование, на котором окончательное решение о внесении изменений в главный закон страны должны будут принять ее граждане.