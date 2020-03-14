Милан во время коронавируса готовится к флэшмобу, в котором итальянцы будут участвовать, не выходя из дома. В 18 часов по местному времени они должны открыть окна и прокричать хором Милан вернется. Как еще справляются с трудностями жители стран, уже ощутивших на себе тяготы изоляции?

Милан во время коронавируса готовится к масштабному флэшмобу, при этом предписания властей нарушены не будут — участвовать итальянцы будут, не выходя из дома. В Сети предложили последовать примеру китайского города Ухань, откуда и началось распространение коронавируса. В 18 часов по местному времени миланцы должны открыть окна и прокричать хором "Милан вернется". Как справляются с трудностями жители стран, уже ощутивших на себе тяготы изоляции?La canzone dal balcone или, иными словами, песня с балкона. Она льется в Неаполе, Сиенне, Риме, а сегодня обещает захватить и Милан. Итальянцы, всей страной отправленные на карантин и практически лишенные живого общения, чтобы поддержать друг друга, решили повторить опыт китайского города Ухань и общаться с соседями при помощи гимнов и песен. С приходом ночи пение в Италии не прекращается.В соседней Испании совсем наоборот: наступление темноты теперь там связывают только с тишиной. Из-за неоднократного призыва властей избегать публичных мест и оставаться дома улицы, бары и рестораны опустели, официанты простаивают на улицах. Из-за введения в стране с сегодняшнего дня комендантского часа владельцы заведений и вовсе вынуждены отправлять сотрудников в незапланированные отпуска. Официант одного из ресторанов Видал Асдаш сетует: "С завтрашнего дня я дома, мы больше ничего не можем сделать, честно говоря. Мы не можем выйти, я не знаю, как мы будем жить. Я не знаю, как они собираются платить нам, у нас закончатся деньги. Я не знаю, что дальше делать".На другой стороне океана коллеги испанских официантов готовятся столкнуться с той же проблемой. Нью-Йорк пока не на тотальном карантине, но в режиме чрезвычайной ситуации. Школы и университеты закрыты минимум до 25 марта, мероприятия с числом участников более 500 человек запрещены, никаких шоу на Бродвее, баскетбольных матчей, флешмобов. Американцы к таким ограничениям относятся философски. "Мы, конечно, разочарованы тем, что пропускаем многие мероприятия из-за их отмены или закрытия, но зато мы отлично проводим время всей семьей. Моей маме в ноябре исполняется 70 лет, и вся семья находится в сборе. Мы просто пытаемся оставаться позитивными — все вместе", — говорит турист из Далласа Рассел Колдуэлл.И даже если жителей Соединенных Штатов по примеру Испании и Италии попросят остаться дома, скучать им явно не придется. Телевизионный проповедник Кеннет Коппеландж, к примеру, готов даровать каждому, кто коснется телеэкрана, исцеление от коронавируса. По крайней мере, духовное. "Приложите руки к телевизору. Спасибо, Господи. Примите ваше исцеление. Сейчас. Скажите: я принимаю, оно у меня, оно мое. Я благодарю и хвалю тебя за него. И я восхваляю тебя, что я здоров и цел. Я состою не из собственного тела, не из симптомов, но только из того, что Бог обещал. Ранами Его я был исцелен, и ранами Его я исцелен теперь. Я не больной, пытающийся исцелиться, я исцеленный, и дьявол пытается заразить меня гриппом или чем-либо другим. Исцелен и здоров. Во имя Иисуса", — проповедует он.Еще один телеевангелист, Джим Бэккер, также пообещал телезрителям спасение от коронавируса COVID-19, но только если они купят себе домой всего-то за 80 долларов специальное средство — коллоидное серебро Silver Solution как для употребления внутрь, так и для дезинфекции помещений. За ложные обещания с телеэкранов и введение зрителей в заблуждение прокуратура уже подала на Бэккера в суд.