Следовавший из Москвы в Челябинск самолет Аэрофлота на полпути развернулся и совершил экстренную посадку в Казани, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Следовавший из Москвы в Челябинск самолет "Аэрофлота" на полпути развернулся и совершил экстренную посадку в Казани, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.По данным источника ТАСС, экипаж Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку на подлете к Нижнекамску. Лайнер развернулся и начал снижение.На крайние меры пилота заставила пойти выходка выпившего пассажира, устроившего дебош на борту.Это уже второе авиапроисшествие с Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" за день. Ранее сегодня экипаж следовавшего из Будапешта рейса подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров — на этой высоте он благополучно долетел до Москвы, где совершил посадку. По неподтвержденным данным, инцидент произошел из-за разгерметизации салона.