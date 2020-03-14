Штормовой ветер, бушевавший в столичном регионе в пятницу, повалил 335 деревьев, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы. По уточненным данным, повреждения получили 62 автомобиля, пострадали крыши двух административных зданий, опоры освещения. Не обошлось и без жертв – ранее сообщалось о гибели водителя в Сокольниках, на машину которого упало дерево.

Штормовой ветер, бушевавший в столичном регионе в пятницу, повалил 335 деревьев, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы. По уточненным данным, повреждения получили 62 автомобиля, пострадали крыши двух административных зданий, опоры освещения. Не обошлось и без жертв – ранее сообщалось о гибели водителя в Сокольниках, на машину которого упало дерево. Дерево, не выдержав бури, переломилось и рухнуло на проезжающий автомобиль. Водитель погиб мгновенно, неуправляемый внедорожник протаранил еще две машины. Тополь был явно больным. Внутри него пустоты, а ствол фактически полностью сгнил, и очевидно, что специалисты уже обращали на него внимание – на нем есть следы от спиленной ветки. Теперь эксперты будут выяснять, нужно ли было полностью удалить это дерево.Еще несколько человек получили травмы из-за упавших незакрепленных рекламных конструкций и металлических заборов. В числе пострадавших и чемпионка России по ножевому бою Вероника Муха. На нее упала магазинная вывеска, девушка чудом выжила.В Подмосковье повалены порядка 100 деревьев, повреждения получили 38 автомобилей. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок 11 лет.Сильный ветер до 25 метров в секунду наблюдался в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга и в пятницу. В столице было объявлено штормовое предупреждение.