На заседании Совете Федерации в субботу министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на российскую экономику более негативно влияет эпидемия коронавируса COVID-19, нежели падение цен на нефть.

На заседании Совете Федерации в субботу министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на российскую экономику более негативно влияет эпидемия коронавируса COVID-19, нежели падение цен на нефть.По словам Силуанова, экономика адаптируется к низким ценам на углеводороды, а добывающие компании за последние годы сумели накопить "хорошие подушки безопасности". Ситуация же с вирусом затрагивает целые отрасли, в частности, перевозки, туризм и торговлю.Как считает министр финансов, инфляция в России в 2020 году составит около 4 процентов. Это соответствует целевому значению Центробанка, пишет ТАСС.По данным экспертов Минфина, средств Фонда национального благосостояния достаточно на покрытие задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. 600 миллиардов рублей, сказал Силуанов, хватит и на финансирование сделки о покупке Сбербанка.