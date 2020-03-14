Совет Федерации России запретил своим членам выезд за пределы РФ и отменил участие сенаторов во встречах с зарубежными коллегами.

Совет Федерации России запретил своим членам выезд за пределы РФ и отменил участие сенаторов во встречах с зарубежными коллегами. Об этом в субботу на заседании палаты сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Телеканал "Россия 24" вел трансляцию выступления. Ограничения введены из-за сложной ситуации с распространением коронавируса COVID-19.Зарубежные визиты и прием делегаций из-за рубежа перенесены, по словам Матвиенко, на "более благоприятное время".Всем членам Совета Федерации запрещен выезд "за исключением экстраординарных случаев". Заграничные паспорта сенаторы смогут получить только лично от Матвиенко.Также спикер поручила аппарату Совфеда ограничить выдачу пропусков в здание верхней палаты парламента. Они будут выдаваться "только в случае крайней необходимости". Запрет относится и к самим членам Совфеда, которые могут выписывать пропуск.В заключение Матвиенко заявила, что россияне получают всю информацию по борьбе с эпидемией. Власти ничего не скрывают, отметила спикер, а меры правительства против коронавируса достаточны и эффективны.