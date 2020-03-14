Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании 14 марта принял постановление о результатах рассмотрения парламентами регионов России закона о поправках к Конституции РФ. Таким образом, положительные заключения на документ всех 85 российских регионов утверждены верхней палатой.

Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании 14 марта принял постановление о результатах рассмотрения парламентами регионов России закона о поправках к Конституции РФ. Таким образом, положительные заключения на документ всех 85 российских регионов утверждены верхней палатой.За постановление проголосовали 164 сенатора, против — 1, воздержавшихся не было, передает ТАСС. Президентский законопроект, одобренный Госдумой и Советом Федерации 11 марта, расширяет полномочия парламента и вводит ограничения для высших должностных лиц.После утверждения Советом Федерации документ направят в Конституционный суд. Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет официальным выходным.Перед субботним заседанием в Совете Федерации были введены специальные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19. С 14 марта всех, кто входит в здание — сенаторов, сотрудников и посетителей — проверяют тепловизорами. Также их просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью. Люди в медицинских масках и халатах перед проходом посетителей через рамку металлодетектора проверяют их на наличие повышенной температуры. По сообщению пресс-службы Совфеда, это решение аппарата палаты основано на рекомендациях оперативных штабов по коронавирусу.