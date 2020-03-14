В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский Спартак на выезде сыграет с Оренбургом. На это противостояние столичная команда выйдет самым молодым составом в XXI веке.

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде встречается с "Оренбургом". На это противостояние столичная команда вышла самым молодым составом в XXI веке."Красно-белые" начали игру в следующем составе: Максименко, Джикия (капитан), Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон. Как сообщает пресс-служба москвичей, средний возраст команды на поле составил 22,45 года.⚡ Красно-белые выйдут на поле самым молодым составом в XXI веке! Средний возраст команды составляет 22,45 года