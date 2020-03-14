Три человека, в том числе пациентка с сердечным приступом, пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи с такси в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Три человека, в том числе пациентка с сердечным приступом, пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи с такси в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили в городском управлении ГИБДД. Авария попала в объектив камеры наблюдения.ДТП произошло в 23:10 13 марта на углу проспектов Луначарского и Светлановского. Спешившая в больницу служебная машина с включенными проблесковыми маячками и сиреной выехала на перекресток на красный сигнал светофора, но в этот момент в нее врезалась двигавшаяся перпендикулярно Kia.От удара реанимобиль завалился на бок и проскользил по асфальту еще около 20 метров. Очевидцы пришли на помощь и быстро вернули машину на свои четыре колеса.Пациентка с сердечным приступом, врач и фельдшер, по данным 78.ru, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Водители служебного автомобиля и такси не пострадали.