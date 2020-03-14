Одышка при быстрой ходьбе и подъеме по лестнице, ослабление функции легких на 20–30% – такие последствия зафиксированы у выздоровевших пациентов, ранее заразившихся новым типом коронавируса COVID-19​. Выводы на основании исследования 12 излечившихся сделаны в управлении больничных учреждений Гонконга.

Одышка при быстрой ходьбе и подъеме по лестнице, ослабление функции легких на 20–30% – такие последствия зафиксированы у выздоровевших пациентов, ранее заразившихся новым типом коронавируса COVID-19. Выводы на основании исследования 12 излечившихся сделаны в управлении больничных учреждений Гонконга.Еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект в плане воздействия на легкие может оказать заболевание. К примеру, специалисты намерены выяснить, может ли COVID-19 поспособствовать развитию фиброза легких, состояния, при котором на дыхательных органах образуются полоски соединительной ткани, что мешает их нормальной работе.Переболевшие коронавирусом сейчас проходят курс физиолечения. Для них разработан комплекс лечебных упражнений, всем советуют заниматься плаванием, чтобы помочь легким восстановиться.Вспышка нового коронавируса объявлена пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше пяти тысяч скончались. В России отменено большинство рейсов в Европу, закрыта граница с Китаем, для всех, вернувшихся из-за границы, введен карантин. Совет Федерации наложил временный запрет на загранкомандировки сенаторов. В школах Москвы и Подмосковья введено свободное посещение. Работодателям рекомендовано перевести работников на дистанционные формы работы.