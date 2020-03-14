Еще две страны – Намибия и Руанда – подтвердили случаи заражения новым типом коронавируса. Агентство Рейтер со ссылкой на министра здравоохранения и социальных служб Намибии Калумби Шангулу уточняет, что двое заразившихся являются гражданами Испании. Сейчас они помещены на карантин.

Еще две страны – Намибия и Руанда – подтвердили случаи заражения новым типом коронавируса. Агентство Рейтер со ссылкой на министра здравоохранения и социальных служб Намибии Калумби Шангулу уточняет, что двое заразившихся являются гражданами Испании. Сейчас они помещены на карантин.Минздрав Руанды сообщил в своем микроблоге в министерства здравоохранения Руанды Twitter о первом заболевшем в этой стране. Это также иностранный гражданин, который недавно прилетел из Индии. Поначалу никаких симптомов у него не обнаружили, однако вчера приезжий обратился к медикам с жалобами на температуру и плохое самочувствие. Проведенный тест на коронавирус дал положительный результат.Ранее о первом случае коронавируса в Кемерове сообщили в правительстве Кузбасса. Еще один заболевший с характерными симптомами госпитализирован в Новокузнецке. Его диагноз уточняется. Общее число зараженных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось с 34 до 45 человек.