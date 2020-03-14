Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 13 марта это заболевание подтверждено у 24 жителей столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 13 марта это заболевание подтверждено у 24 жителей столицы, за предшествующие сутки заболевших стало на пять человек больше.Цифра небольшая, но есть новая тревожная тенденция, отметил Собянин: круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться. Заболевание диагностируется уже не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили.В соответствии с указом мэра столицы, обязательная самоизоляция на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусу COVID-19, но и для проживающих совместно с ними лиц. Срок самоизоляции не меняется – 14 дней.Для получения больничного листа нужно позвонить по телефону горячей линии — курьер доставит больничный на дом. Выдадут его даже при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.Школьники по возвращении из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны проходить самоизоляцию в том же порядке, что и взрослые. При этом по просьбам родителей с понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители.Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования дистанционно.Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения, при этом обычные занятия в школах будут продолжаться.Работодатели теперь обязаны не допускать на рабочее место и на территорию организации работников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Это делается с целью защиты здоровья других работников: Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда.В указе мэра режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, официально признается обстоятельством непреодолимой силы. В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств, отметил Собянин. Он также поблагодарил москвичей за понимание и ответственность, с которыми большинство из них соблюдают ограничительные меры.В Подмосковье аналогичные меры вводятся постановлением губернатора области Андрея Воробьева. Подмосковным работодателям также предписано обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.А Министерство просвещения РФ для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учащихся на дистанционную форму обучения. Для этого предлагается задействовать то, что уже удалось создать в рамках нацпроекта "Образование" — прежде всего ресурс Российской электронной школы (РЭШ).