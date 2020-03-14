14.03.2020

2020-03-14 19:05:04

В день рождения видеомагнитофона Вести Владимир раскрыли секреты кинопроизводства

В день рождение видеомагнитофона мы решили раскрыть все секреты кинопроизводства, ведь многие только догадываются о том, как именно снимается кино, какие стадии кинопроизводства самые важные и как километры кинопленки и гигобайты отснятого сырья превращаются в фильмы. О волшебном мире кино и его тайнах- Александр Сыпченко

Необычно, ярко и талантливо. Эти слова на актерском кастинге мечтает услышать каждый. Любовь Бездушнова обладает не только широким диапазоном актерской игры, но и голливудской внешностью. Участие в модельных показах и занятия в театральной студии не прошли для нее даром. Сниматься зовут часто, правда пока в крошечных эпизодах или массовке. Несмотря на то, что стихами сотрудников актерских агентств пытается удивить каждый второй, девушке это удалось. Любимого поэта Сергея Есенина Любовь прочла искренне и с надрывом



Обычно процесс создания кинофильма делят на подготовительный период , сам съемочный процесс и так называемый пост-продакшн. Утвержденная на роль актриса, художник по костюмам и визажист-гример уже готовятся к первым кинопробам. Над Образом Майка Маерса, маньяка из культовой серии Хеллоуин Азамат Мавлянов трудился несколько месяцев. Маска из латекса изготовлена по спецзаказу в США, а все остальное включая костюм и нож было куплено в специализированных магазинах и на блошиных рынках



Азамат Мавлянов, художник по костюмам

-Точно такой же, ну во время фильма у него были на теле дырки от пуль и кровь и все, но это можно самому добавить

Визажист-гример не только создает образ актёра, но и вместе с художником занимается изготовлением костюма, наложением париков, и других деталей. Поскольку большая часть лица персонажа скрывает маска, особое внимание Елена Синтякова уделила его глазам. Женский образ получился сложнее.



Елена Синтякова, визажист-гример

-Мы подправляли тон лица, потому что это очень важно в кадре. Это 90 процентов успешного макияжа, а для артиста мужчины в образе я использовала темные тени чтобы добавить драматизма глазам

Количество отснятых дублей может достигать несколько десятков. Сложные сцены всегда репетируют всей съемочной группой, как только картинка устроит режиссера начинается та самая магия кино.



Александр Сыпченко, корреспондент

-У меня в руках обыкновенная механическая кино хлопушка. Она применяется в кинопроизводстве более 100 лет и служит для удобства монтажа, обычно она состоит из 2 деталей - нижней дощечки на которой пишется номер монтажного кадра, дубля и фамилии режиссера и верхнего бруска, который создает характерный звук.

Озвучка художественных кинофильмов не менее сложна, чем другие стадии кинопроизводства. Звукорежиссер сталкивается с огромным количеством трудностей . От достоверных шумов до синхронизации изображения и звука. Все должно быть идеально



Егор Богатырев, звукорежиссер

-Компрессия, эквализация, то есть чистятся частоты, потом компрессия самого звука, чтобы он был плотный и приятный и потом уже выставляем по панораме, где он должен находится

Ну а для актеров это пожалуй один из любимых процессов создания кино, ведь большая часть съемочного процесса позади и уже можно увидеть результаты проделанной работы, пусть и в черновом монтаже



Сергей Холмогоров, актер

-Мне не тяжело ни то ни другое, я люблю и сниматься и озвучивать не только себя но и другие какие-то проекты

Режиссер Игорь Мельников вместе со съемочной группой уже заканчивают работу над фильмом "Ванька". Вся стадия пост- продакшена - под его личным контролем



Игорь Мельников, режиссер

-Одно дело он перед камерой эмоции, а другое дело когда он начитывает текст или наговаривает нужно чтобы эти эмоции или какие-то другие эмоции у него просматривались

Для продвижения готового фильма съемочная группа участвует в фотосессиях, творческих встречах, интервью на различных кинофестивалях. Появлению картины на большом экране предшествует большая рекламная реклама. И все же днем рождения фильма его создатели называют момент, когда зрители выходят из за после премьеры. По их первым впечатлениям понятно - короткая и длинная жизнь суждена картине.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев, Александр Голубев, Вести Владимир