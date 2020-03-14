В Совете Федерации введены специальные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19. С 14 марта всех, кто входит в здание - сенаторов, сотрудников и посетителей - проверяют тепловизорами. Также их просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью.

В Совете Федерации введены специальные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19. С 14 марта всех, кто входит в здание — сенаторов, сотрудников и посетителей — проверяют тепловизорами. Также их просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью.Люди в медицинских масках и халатах перед проходом посетителей через рамку металлодетектора проверяют их на наличие повышенной температуры. По словам одного из сотрудников верней палаты, данные меры введены по особому распоряжению, передает ТАСС.По сообщению пресс-службы Совфеда, это решение аппарата палаты основано на рекомендациях оперативных штабов по коронавирусу.В субботу, 14 марта, Совет Федерации проведет внеочередное заседание, чтобы утвердить решения регионов по поправкам в Конституцию России. В минувшую среду изменения одобрили обе палаты российского парламента, после чего законопроект направили в региональные законодательные собрания. Изменения поддержали все 85 субъектов Российской Федерации. После утверждения Советом Федерации документ направят в Конституционный суд.