Мероприятие состоялось в рамках традиционной акции «Полиция, спорт, дети».

12 марта 2020 года в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) Суздальского района в селе Павловское прошёл турнир по мини-футболу. Мероприятие состоялось в рамках ставшей уже традиционной акции «Полиция-спорт-дети». Его организаторами являются ОМВД России по Суздальскому району и отдел по культуре, спорту, семье и молодежной политике администрации Суздальского района.Перед началом соревнований ребят приветствовали старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних (ОПДН) ОМВД майор полиции Т.А. Ястребова и главный специалист отдела по культуре, спорту, семье и молодежной политике А.Ю. Барынина, пожелавшие всем участникам успеха и хорошего настроения.Места, награды и призы разыграли 5 команд: Садовой, Красноармейской и Павловской общеобразовательных школ, Владимирского аграрного колледжа. Также товарищеские матчи с участниками турнира сыграла сборная ОМВД.Юношеские команды состояли из ребят 13-17 лет, в том числе и из «трудных» подростков. Турнир оказался зрелищным и увлекательным. Команды играли по круговой системе, с начислением определённого количества баллов за каждую игру.Призовые места распределились следующим образом:1 место – команда Владимирского аграрного колледжа,2 место – команда Павловской школы,3 место поделили команды Садовой и Красноармейской школ.Победители были награждены кубками, дипломами, медалями и сладкими подарками. Дополнительные презенты от полицейские получили представительницы команды из Садовой школы, так как они единственные на этих соревнованиях составляли часть команды учебного заведения и проявили себя лучшим образом.Участники соревнований, кроме наград, получили заряд отличного настроения и бодрости!