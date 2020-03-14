Сдвоенный анекдот (это когда ситуации разные, а главные слова одинаковые)
Первый анекдот:
Встречаются два мужика, один недавно женился. Второй спрашивает:
— Ну и как твоя новая жена? Тот отвечает:
— Жена у меня просто замечательная: и умная, и добрая, и красивая, единственный недостаток – транжира страшная! Каждый день просит у меня тысячу рублей!
— Ого! И куда она их девает?
— Не знаю. Я ей не даю.
Второй анекдот:
Встречаются две подруги, одна недавно вышла замуж. Вторая спрашивает:
— Ну и как твой новый муж? Та отвечает:
— Муж у меня просто замечательный: и красивый, и богатый и к тому же ещё половой гигант - просит у меня по десять раз в день.
— Ого! Ну и как он в постели?
— Не знаю. Я ему не даю.
еще анекдот!