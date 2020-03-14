14.03.2020

2020-03-14 12:25:04

Во Владимире пройдет первый мастер-класс по мониторингу уровня загрязнения воздуха

Весна- время напомнить не только о ярких красках, но и о мусоросжигании и загрязнении воздуха. Если вас волнует проблема, присоединяйтесь сегодня к участию в первом мастер-классе по общественному мониторингу уровня загрязнения воздуха, который состоится во Владимире.

Организатор мероприятия- Информационный центр по атомной энергии. Напомню, он находится на Октябрьском проспекте-3. Представители общественного проекта "Внимание ! Воздух!" ответят на вопросы- как бороться с незаконным сжиганием мусора? Что делать, если находящаяся по соседству свалка тайно сжигает мусор? Каким воздухом сегодня дышат владимирцы и стоит ли открывать окна на ночь? Влияет ли на экологию дымящаяся труба? Вопросы жизненно необходимые- ведь согласно статистике в мире свыше 4 миллионов человек в год умирает преждевременно из-за загрязнений воздуха. Итак присоединяйтесь. Бесплатный мастер-класс начнется в 13 часов.

И в регионе начался месячник по санитарной уборке , очистке и благоустройстве территорий. Первыми к нему сегодня присоединятся ковровчане. Там объявлен общегородской субботник.