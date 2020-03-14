На железнодорожном переезде поезд столкнулся с автомобилем.

Два человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде у населенного пункта Желдыбино в Киржачском районе Владимирской области. Три человека доставлены в больницу.По данным ГУ МЧС по Владимирской области, сообщение о происшествии поступило 14 марта в 2:29. На перегоне Кольчугино — Кипрево поезд столкнулся с автомобилем Hyundai. Спасатели деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи.В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля. Трое молодых людей госпитализированы. Сотрудники ГИБДД установят причины происшествия.