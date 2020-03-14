Финский Йокерит из-за распространения коронавируса COVID-19 не будет принимать участие во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команда из Хельсинки четвертьфинале Кубка Гагарина должна была сыграть с петербуржским СКА.

Финский "Йокерит" из-за распространения коронавируса COVID-19 не будет принимать участие во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.Команда из Хельсинки четвертьфинале Кубка Гагарина должна была сыграть с петербуржским СКА. Изначально клуб планировал проводить домашние матчи плей-офф КХЛ без зрителей. Как сообщает "Чемпионат.com", "Йокерит" отказался от дальнейшего участия в турнире.Подопечные Лаури Марьямяки в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ обыграли ярославский "Локомотив" в шести играх – 6:0, 5:1, 3:0, 3:4, 2:4, 5:1, а петербургский СКА в первом раунде турнира оказался сильнее подмосковного "Витязя" (4:0 – в серии).Напомни , вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру. Сейчас число заболевших превысило 140 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались.