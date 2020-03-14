Закон о поправке к Конституции России, утвержденный ранее Советом Федерации, поступил на рассмотрение в Конституционный суд РФ. Этот судебный орган рассмотрит запрос президента о соответствии Конституции закона о поправке в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования.

Закон о поправке к Конституции России, утвержденный ранее Советом Федерации, поступил на рассмотрение в Конституционный суд РФ. Этот судебный орган рассмотрит запрос президента о соответствии Конституции закона о поправке в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования.В соответствии с законодательством, Конституционный суд должен выдать заключение в семидневный срок, передает ТАСС. Процедура составления заключения не предполагает публичности, после принятия заключения оно будет незамедлительно направлено президенту России и опубликовано на официальном портале суда.Ранее сегодня Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании принял постановление о результатах рассмотрения парламентами регионов России закона о поправках к Конституции РФ. Таким образом, верхняя палата утвердила положительные заключения всех 85 российских регионов на этот документ.Закон закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента и вводит ограничения для высших должностных лиц. В случае положительного заключения Конституционного суда закон о поправке в Конституцию ждет общероссийское голосование.Оно запланировано на среду, 22 апреля. Этот день будет официальным выходным.