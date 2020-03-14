Акция желтых жилетов проходит в Париже, несмотря на карантинные меры, объявленные в стране, передает телеканал Россия 24. Ранее сообщалось, что французские власти ввели запрет на многолюдные собрания (более 100 человек). Несмотря на запрет движение вновь проводит протестную акцию.

Акция "желтых жилетов" проходит в Париже, несмотря на карантинные меры, объявленные в стране, передает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что французские власти ввели запрет на многолюдные собрания (более 100 человек). Однако движение вновь проводит протестную акцию.Участники движения собрались у столичного вокзала Монпарнас и идут маршем по центру города. По примерным оценкам, в акции принимают участие несколько сотен человек. В центр города стянуты значительные силы полиции. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3 661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности проходят во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем список требований расширился – французы протестуют против сокращения социальных льгот, против платных трасс и пр. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.