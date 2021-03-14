В ближайшее время футболисты продолжат готовиться к возобновлению чемпионата уже в Муроме.

Футбольный клуб «Муром» провёл последний контрольный матч на белорусском сборе в рамках подготовки к возобновлению Первенства Профессиональной футбольной лиги. Соперниками красно-чёрных был гомельский «Локомотив». Встреча завершилась уверенной победой наших со счётом 2:0. Все голы были забиты во втором тайме.В итоге, тур для подопечных Олега Стогова закончился весьма неплохим результатом. Три победы, две ничьи и одно поражение в шести матчах. В ближайшее время футболисты продолжат готовиться к возобновлению чемпионата уже в Муроме.Первую встречу в рамках ПФЛ после зимнего перерыва наша команда проведёт 3 апреля. На своём поле красно-чёрные будут принимать команду «Зенит» из Иркутска, сообщил Муром 24.Фото: Муром 24