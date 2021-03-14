Молодежка ОНФ празднует Масленицу вместе со своими подопечными. Участники команды навещают одиноких пенсионеров и многодетные семьи и угощают их блинами.

"Молодежка ОНФ" празднует Масленицу вместе со своими подопечными. Участники команды навещают одиноких пенсионеров и многодетные семьи и угощают их блинами.С Масленицей ребята поздравили пенсионерку Лидию Ивановну Гусеву. Ребята приносили ей продукты, лекарства и помогали с оплатой коммуналки во время пандемии. Праздничное угощение организуют и для студентов. "Молодёжка ОНФ» проведёт акцию «Блины на всю общагу». Вместе со студентами они испекут главное блюдо Масленицы.