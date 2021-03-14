Президент США Джо Байден пока не позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Почему американский лидер не спешит связаться с коллегой?

Президент США Джо Байден пока не позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Почему американский лидер не спешит связаться с коллегой?Журналисты издания The Washington Post заявили, что Джо Байден отказался звонить бывшему актеру. Американский президент недоволен тем, что Владимир Зеленский так и не выполнил обещания по борьбе с коррупцией на Украине, несмотря на то что это важно для стабилизации экономики страны.Глава Незалежной еще в 2019 году заверил, что ослабит влияние предпринимателя-миллиардера Игоря Коломойского, но так и не сделал этого. Как утверждают авторы материала, именно Коломойский сыграл важную роль в победе Зеленского на выборах президента Украины.В статье также отмечается, что Международный валютный фонд (МВФ) прекратил выплаты по кредиту на пять миллиардов долларов, из-за того что власти Украины приостановили политические и экономические реформы. Без этих денег Незалежная не сможет обслуживать свои долги.5 марта Вашингтон ввел санкции против Коломойского. Бизнесмену запретили въезд на территорию страны за "коррупционные действия, которые подрывают верховенство права на Украине". назвал решение США "справедливым" и поблагодарил за помощь в борьбе с олигархами.Отметим, что последние недели украинский лидер все чаще слышит критику в свой адрес. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" недавно сообщила о начале сбора подписей за его импичмент после закрытия трех телеканалов. Владимира Зеленского обвиняют в узурпации власти.