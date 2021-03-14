В Петушках завершено расследование уголовного дела о попытке кражи 950 кг металла.

В Петушках завершено расследование уголовного дела о попытке кражи 950 кг металла.По данным пресс-службы областного УМВД, сообщение о попытке совершения кражи с территории сельскохозпредприятия поступило в ноябре прошлого года. Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции представитель фермы рассказал, что обратил внимание на двух молодых людей, находившихся на территории. В стоявшем рядом автомобиле лежали металлические цепи и транспортеры, которые, по словам мужчин, они выгружали. Представитель предприятия усомнился в правдивости объяснений, так как конструктивные элементы ранее уже использовались на ферме. Мужчина сообщил о данном факте в полицию.Фигурантов, 24 и 31-летнего местных жителей, доставили в отдел полиции. В дальнейшем в отношении них было возбуждено уголовное дело.В ходе следствия установлено, что злоумышленники приехали на ферму, чтобы похитить и в дальнейшем сбыть металл, общая масса которого составила 950 кг. Благодаря бдительности местного жителя хищение было предотвращено. В настоящее время уголовное дело передано в суд.