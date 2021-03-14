Украинский лидер Владимир Зеленский крепко насолил ЦРУ США. По мнению политтехнолога Александра Кочеткова, президент Незалежной теперь не уйдет от гнева спецслужбы.

Украинский лидер Владимир Зеленский крепко насолил ЦРУ США. По мнению политтехнолога Александра Кочеткова, президент Незалежной теперь не уйдет от гнева спецслужбы.Президент Украины сорвав спецоперацию позахвату россиян в Минске, тем самым поставив в неловкое положение спецслужбу Соединенных Штатов. Теперь американские разведчики будут искать виноватых."Украине удалось крепкообидеть ЦРУ США", – констатировал политтехнолог. Ведь для спецоперации американцы привлекли турецких коллег и показали свои оперативныевозможности. Кроме того, были потрачены огромные деньги.США надеялись на хороший итог, но получили шиш с маслом. Александр Кочетков убежден, что теперь Соединенные Штаты обвинят в провале и его помощника АндреяЕрмака.Они на пять днейпередвинули спецоперацию, в результате чего она провалилась. Чтобы снять с себя ответственность, ЦРУ может перевести стрелки на президента Украины и его приближенного.Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сделал сенсационное заявление. По его словам, Незалежная активно готовится к вооруженному конфликту. Политик обратил внимание, что последние несколько месяцев киевские власти используют агрессивную риторику.