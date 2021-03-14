Исключение составляют лакомства в индивидуальной упаковке.

В Гусь-Хрустальном во время Масленицы запретили раздачу блинов и проведение конкурсов с участием горожан. Исключение составляют лакомства, отпускаемые в индивидуальной упаковке. Об этом сообщает местная администрация.Город, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на 13 и 14 марта ввёл ряд ограничений. Таким образом, кроме запрета на раздачу блинов без упаковки и проведение конкурсов, гусевчане во время масленичных гуляний должны соблюдать социальную дистанцию, а также другие меры санитарно-эпидемиологической безопасности.Добавим, что для жителей Гусь-Хрустального запланирована концертная программа.