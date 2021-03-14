Память героя почтили минутой молчания..

В городе Камешково состоялось мероприятие, посвященное памяти инспектора дорожно-патрульной службы Николая Сизинцева, погибшего при исполнении служебного долга.Старшина милиции Николай Сизинцев, родившийся в поселке Новки, погиб 24 года при задержании преступник на трассе М-7 «Волга» вблизи деревни Хохлово. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, милиционер был награжден орденом Мужества посмертно. По традиции, в день его гибели действующие сотрудники, ветераны, в числе которых и сослуживцы Николая Петровича, собрались возле Мемориала погибшим в мирное время.В мероприятии приняли участие вдова героя и один из его сыновей. Начальник ОМВД России по Камешковскому району подполковник полиции Александр Кузин, обращаясь к собравшимся, отметил, что необходимо хранить память о героическом подвиге Николая Сизинцева. Присутствовавший на мероприятии напарник героя С.А. Киселев подчеркнул, что, если бы не мужество и самоотверженность Николая, возможно, его бы самого уже не было в живых. Память героя почтили минутой молчания.