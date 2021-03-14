В 33 регионе сгорел очередной частный дом. Около 11 утра 14 марта загорелось жилище в деревне Кашино Киржачского района. Пожарные прибыли на место оперативно, но огонь охватил здание и соседнюю

В 33 регионе сгорел очередной частный дом. Около 11 утра 14 марта загорелось жилище в деревне Кашино Киржачского района. Пожарные прибыли на место оперативно, но огонь охватил здание и соседнюю пристройку. 12 человек и 4 единицы техники ликвидировали пожар почти на 80 квадратных метрах. Причина пожара выясняется.