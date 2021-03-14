Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Киржачский район, д. Кашино, ул. Новая деревня, д. 20. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.- На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома и пристройки. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на общей площади 78 кв. м.,- сказано в сообщении ведомства.Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области