В мероприятии приняли участие более 150 школьников из 14 муниципальных образований

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», в СК «Молодежный» состоялся ежегодный зимний фестиваль ВФСК ГТО, приуроченный памятной дате - 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».В мероприятии приняли участие более 150 школьников из 14 муниципальных образований – победители городских этапов зимнего многоборья ГТО 4 и 5 ступеней (юноши и девушки 13-15 и 16-17 лет). Ребята соревновались в 5 видах зимнего многоборья, основными из которых были лыжные гонки и стрельба из пневматического оружия.«Ковровский региональный зимний фестиваль стал традиционным. Ежегодно на нём собираются лучшие представители муниципальных образований Владимирской области. В этом году фестиваль особенный – он приурочен к 90-летию ВФСК ГТО СССР. 7 лет назад комплекс был возрожден в новом современном формате, но его основные задачи по укреплению здоровья граждан, вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и привлечение к здоровому образу жизни по-прежнему носят приоритетный характер», - отмечает руководитель центра тестирования ВФСК ГТО Владимирской области Дмитрий Осипов.Фото: Департамент физической культуры и спорта