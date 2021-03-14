Полицейскими было принято решение о его личном досмотре. У 29-летнего москвича был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения, общей массой 67 граммов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово совместно с участковым уполномоченным полиции задержали мужчину при попытке сбыта наркотического средства.В ходе патрулирования территории полицейские на Электродной улице заметили мужчину, который раскапывал снег в полисадниках дворовой территории. Полицейскими было принято решение о его личном досмотре. У 29-летнего москвича был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения, общей массой 67 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Перово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время мужчина заключен под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73