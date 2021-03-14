Масленичные гулянья были организованы с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора

Владимирцы проводили зиму в Центральном парке культуры и отдыха. Масленичные гулянья были организованы с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.На главной сцене выступили фольклорные коллективы владимирского Дома культуры молодежи, городского Дворца культуры и других учреждений культуры в рамках большой концертной программы «Масленичный разгуляй». Для самых маленьких участников праздника работали аниматоры в костюмах сказочных персонажей.На площади у фонтана расположился «Потешный двор». Для гостей праздника были организованы анимационные программы и спортивные состязания. Именно здесь развернулась «Масленичная лавка», где за участие в состязаниях гости получали «блинкоины», которые позже можно было обменять на призы. В тематических фотозонах площадки «Деревенское подворье» желающие смогли окунуться во времена старорусского быта. На «Ярмарке мастеров» собрались лучшие ремесленники города Владимира. Желающие могли обучиться новому и интересному искусству, а также приобрести одно из красивых изделий, изготовленных мастерами.С соблюдением обязательных требований безопасности прямо на территории парка развернулась торговая ярмарка «Масленица-лакомка», где гости смогли отведать блины и другие традиционные масленичные угощения.Завершилась праздничная программа ярким фаер-шоу и сжиганием чучела Масленицы вместе со всеми хворями и невзгодами уходящей зимы.Фото: пресс-служба администрации Владимира