Они стараются сделать копию родного города максимально похожей на реальный.

Команда геймеров решили построить свой родной город заново. Правда, уже в виртуальном мире — по аналогии с крупными мегаполисами, которые возводят геймеры в популярной компьютерной игре «Майнкрафт».Своей идеей они заразили и других пользователей Интернета. В социальных сетях регулярно отчитываются о ходе стройки. Но когда виртуальный Владимир будет завершен, авторы пока не готовы ответить. Известно, что строительство началось еще в конце октября прошлого года.Фото: Владимир | Город Майнкрафт