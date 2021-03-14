Вместе с фотографом Павлом Рассадкиным ребята сняли первую короткометражку, в которой раскрыли вымышленное преступление.
10 лет назад в марте 2011 в силу вступил закон, прервавший 70-летнюю историю советской милиции. Милиция стала полицией. Но сегодня вместе с владимирскими реконструкторами давайте вспомним о тех, чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд. как будто не видна, о таком знакомом Дяде Стёпе - милиционере в форменной одежде и готовому всегда придти на помощь.
-Товарищ милиционер, скажите, пожалуйста, у вас награды есть?
-Медаль за спасение утопающего.
-Прекрасно!
-Даже неудобно как-то...
-А что же так?
-Да я плаваю, как топор.
-Ну а как же вы?
-Пацана из проруби вытащил...
-Спасибо.
Советский фильм "Внимание всем постам" 1985 года- любимое кино военно-исторического клуба "Владимирская милиция". В команде - четверо сержантов и лейтенант. Свой клуб они создали всего пару месяцев назад - чтобы не забыли образ советского милиционера. Вместе с фотографом Павлом Рассадкиным ребята сняли первую короткометражку, в которой раскрыли вымышленное преступление.
Павел Рассадкин, фотограф:
- Пожалуй мы все в детстве пересмотрели в один момент старых ламповых фильмов про милицию и так далее. Эта тема всем, мне кажется, очень близка, особенно людям постарше. А так как я часто снимаю какие-то интересные фотосеты, то не мог пройти просто мимо.
Милицейская форма у реконструкторов настоящая. Солидная - с нагрудными знаками, изготовленная из натуральных материалов. Найти подлинную было непросто, говорят ребята. Конечно, что-то подарили знакомые- бывшие сотрудники милиции, но в основном, все покупали в соцсетях.
Всеволод Афанасьев, заместитель руководителя военно-исторического клуба "Владимирская милиция" :
- На мне форма милиционера образца 1969 года, в таком виде практически без изменений просуществовала до 1994 года. Отдельные элементы формы продолжали носить вплоть до начало 2000-х годов.
А вот что находится в кобуре...
-Здесь просто страховочный тросик для пистолета. Больше ничего...
Советская милиция была народной, служить приходили по направлению с предприятий или после армии. У Егора Мельникова дядя был милиционером , и реконструктор как никто другой знает все сложности этой профессии. Когда узнал про клуб, сразу поддержал идею.
Егор Мельников, участник военно-исторического клуба "Владимирская милиция" :
- Чтобы люди не забывали... про ветеранов и пенсионеров милиции... тех людей, которые защищали покой наших отцов, матерей, бабушек и дедушек в то время.
Энтузиасты буквально возрождают прошлое - пишут сценарии для новых фильмов. В которых вспомнят и о реальных подвигах владимирских милиционеров.
Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"