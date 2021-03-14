Вместе с фотографом Павлом Рассадкиным ребята сняли первую короткометражку, в которой раскрыли вымышленное преступление.

10 лет назад в марте 2011 в силу вступил закон, прервавший 70-летнюю историю советской милиции. Милиция стала полицией. Но сегодня вместе с владимирскими реконструкторами давайте вспомним о тех, чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд. как будто не видна, о таком знакомом Дяде Стёпе - милиционере в форменной одежде и готовому всегда придти на помощь.-Товарищ милиционер, скажите, пожалуйста, у вас награды есть?-Медаль за спасение утопающего.-Прекрасно!-Даже неудобно как-то...-А что же так?-Да я плаваю, как топор.-Ну а как же вы?-Пацана из проруби вытащил...-Спасибо.Советский фильм "Внимание всем постам" 1985 года- любимое кино военно-исторического клуба "Владимирская милиция". В команде - четверо сержантов и лейтенант. Свой клуб они создали всего пару месяцев назад - чтобы не забыли образ советского милиционера. Вместе с фотографом Павлом Рассадкиным ребята сняли первую короткометражку, в которой раскрыли вымышленное преступление.Павел Рассадкин, фотограф:- Пожалуй мы все в детстве пересмотрели в один момент старых ламповых фильмов про милицию и так далее. Эта тема всем, мне кажется, очень близка, особенно людям постарше. А так как я часто снимаю какие-то интересные фотосеты, то не мог пройти просто мимо.Милицейская форма у реконструкторов настоящая. Солидная - с нагрудными знаками, изготовленная из натуральных материалов. Найти подлинную было непросто, говорят ребята. Конечно, что-то подарили знакомые- бывшие сотрудники милиции, но в основном, все покупали в соцсетях.Всеволод Афанасьев, заместитель руководителя военно-исторического клуба "Владимирская милиция" :- На мне форма милиционера образца 1969 года, в таком виде практически без изменений просуществовала до 1994 года. Отдельные элементы формы продолжали носить вплоть до начало 2000-х годов.А вот что находится в кобуре...-Здесь просто страховочный тросик для пистолета. Больше ничего...Советская милиция была народной, служить приходили по направлению с предприятий или после армии. У Егора Мельникова дядя был милиционером , и реконструктор как никто другой знает все сложности этой профессии. Когда узнал про клуб, сразу поддержал идею.Егор Мельников, участник военно-исторического клуба "Владимирская милиция" :- Чтобы люди не забывали... про ветеранов и пенсионеров милиции... тех людей, которые защищали покой наших отцов, матерей, бабушек и дедушек в то время.Энтузиасты буквально возрождают прошлое - пишут сценарии для новых фильмов. В которых вспомнят и о реальных подвигах владимирских милиционеров.Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"