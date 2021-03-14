Овсяная мука - лидер по содержанию витаминов группы B.

Ну а теперь , давайте все же приготовим сами блины. Уверена, что любят их все, но боятся лишних килограммов. Выход есть! Овсяно- и протеиноблины - от дипломированного нутрициолога, коуча по питанию Надежды Браун. Смотрим и пробуем!Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч по питанию:- Я хочу сегодня показать рецепт нашумевшего среди ЗОЖников и ППшников блина - это овсяноблин....Я поскольку не только нутрициолог, но и фитнес-кондитер, вывела просто, я считаю, без ложной скромности идеальную формулу. Главный интридиент это овсяномука, дальше это куриные яйца, немного соды, ванилин для запаха, сахарозаменитель, я использую на основе эритрит сукралозы стевиозида. Это натуральный сахарозаменитель. Он разрешен кормящим, беременным.Отвешиваем 50 граммов овсяной муки. Надежда рекомендует брать именно измельченные в блендере овсяные хлопья. Так сохраняется клетчатка и другие "полезности" для пищеварения. Добавляем 5 граммов подсластителя, немного соды для пышности и перемешиваем. Теперь добавляем яйцо, мешаем до однородной консистенции. К нему 50 граммов кефира и чуть-чуть ванилина для аромата. Вновь мешаем и даем настояться 3-5 минут! Следующий секрет - в сковороде.Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч по питанию:- Самое главное, что нужно выбрать антипригарное покрытие, чтобы было толстое дно и за ней ухаживать следующим образом, чтобы это покрытие прослужило долго: после того, как она нагрета, никогда её сразу же не мыть, потому что покрытие не любит контраста температур, затем нагревать её всегда с наименьшего огня и только затем его увеличивать, ну и не давать в неё тыкать никому металлическими предметами.Разогреваем сковородку и выливаем овсянотесто. Несколько минут волшебства. Переворот! Дожариваем и переходим к самому интересному - украшению! В нем скрыта особая психология. Красивая еда повышает аппетит и лучше усваивается, - говорят специалисты. Клубника, мята, топленая сметана и сладкий обман - сахарная пудра! Первый суперполезный блин готов!Надежда Браун, дипломированный нутрициолог,коуч по питанию:- Второй рецепт, который бы я хотела показать - протеиновый. Уже без использования молочной продукции. Получается высокобелковый потому что добавляем концентрат сывороточного белка. Бояться его не нужно. Это просто высушенная сыворотка.Нам так же понадобится около 60 граммов овсяномуки, 30 граммов любого сывороточного протеина - у Надежды он клубничный. Подсластитель по вкусу, 50 граммов воды. Все мешаем и даем настояться 10 минут.- Овсянка у нас немного гидротировалась и, вы заметили, немного погустела, набрал крахмал воды. Теперь мы отправляем туда три яйца.Такой смеси хватит на 2 блина. В одной порции - 24 грамма белка. Настоящая находка для спортсменов! Мешаем, выпекаем и придумываем начинку. Она может быть абсолютно любой. У нас это полезный мягкий творог, подслащенный сахарозаменителем и банан. Выкладываем начинку, повторяем чудеса сервировки и резюмируем!- Овсяная мука - лидер по содержанию витаминов группы B. Второй момент - эти блины протеиновые. Они содержат высокое количество белка, сывороточного, легкоусвояемого, идеального, который содержит весь аминокислотный скор. И третий момент, то что мы не жарим эти блины на масле, т.е. мы не нагружаем свою печень канцерогенными веществами, не отравляем её альдегидами, а используем жиры в холодном виде, например, в виде сметаны, получаем витамины А и D. Используйте арахисовое масло, используйте авокадо и получите полный нутриентный состав. Вот такие полезные блинчики!Любовь Истратова, Александр Чунаев, Вести-Владимир.