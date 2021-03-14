Во Владимире на Верхней Дуброве легковой Хёндэ врезался в столб линии электропередач. По данным полиции, 27-летний водитель корейского авто не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Во Владимире на Верхней Дуброве легковой Хёндэ врезался в столб линии электропередач. По данным полиции, 27-летний водитель корейского авто не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Конструкция столкновение не выдержала и упала на проезжую часть. При падении она задела соседний столб. В итоге обе опоры ЛЭП вышли из строя. Предварительно, пострадавших в аварии