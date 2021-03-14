Водитель заплатил за 78 литров и уехал, а вечером машина перестала заводиться.

Во Владимире «Газпромнефть» выплатит водителю иномарки 342 тысячи рублей за ошибку заправщика.Как сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда, владелец внедорожника «Лэндр Ровер Дискавери» подал в суд на АЗС «Газпромнефть-Центр», расположенную на улице Растопчина. Водитель заплатил за 78 литров и уехал, а вечером машина перестала заводиться.Выяснилось, что вместо дизельного топлива в иномарку залили АИ-92. В автомобиле был повреждён топливный шланг и форсунки. Решить спор с АЗС полюбовно не получилось, и мужчина пошёл в суд.Сумма предъявленного иска составила более 835 тысяч рублей, но Фемида присудила лишь 342.Решение вступило в законную силу.